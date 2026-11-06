Next Mediaworks: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Next Mediaworks äußerte sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,19 INR. Im Vorjahresquartal hatten -0,180 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at