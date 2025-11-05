|
Next Mediaworks stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Next Mediaworks hat am 03.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,18 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,680 INR je Aktie erwirtschaftet worden.
