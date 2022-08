NEXT präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

NEXT hat am 05.08.2022 das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,24 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,23 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,71 Prozent zurück. Hier wurden 8,65 Milliarden JPY gegenüber 9,07 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at