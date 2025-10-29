|
29.10.2025 10:21:47
Next Q3 Full Price Sales Up 10.5%; Raises FY Profit Before Tax Guidance
(RTTNews) - Next (NXT.L) reported that, in the thirteen weeks to 25 October, NEXT full price sales were up 10.5% from last year. Sales in the UK were up 5.4% from last year. For the fourth quarter, the Group upgraded sales guidance to 7.0%, from 4.5%.
For the full year 2025/26, the Group now expects profit before tax of 1.135 billion pounds, revised from prior guidance of 1.105 billion pounds. NEXT full price sales are now projected to rise 9.7%, revised from previous guidance of 7.5%. Total Group sales - including markdown & investments - are now projected to be 6.87 billion pounds, updated from prior guidance of 6.72 billion pounds.
