Next Science: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Next Science stellte am 23.02.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,048 USD. Im Vorjahr waren -0,064 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 8,95 Millionen USD – ein Plus von 160,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Next Science 3,44 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Verlust von 0,043 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 8,90 Millionen USD belaufen.

Redaktion finanzen.at