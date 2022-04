Next Science mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Next Science hat am 28.04.2022 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,18 Prozent auf 2,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Next Science 2,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at