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13.08.2026 06:31:29
NEXT stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
NEXT hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 4,53 JPY. Im Vorjahresviertel waren 5,34 JPY je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NEXT in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,08 Milliarden JPY im Vergleich zu 6,77 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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