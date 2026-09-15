Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|
15.09.2026 17:42:58
Next step: Unicredit will offenbar Bettina Orlopp als Commerzbank-Chefin absetzen
Die Gespräche zwischen Unicredit und Commerzbank werden härter. Die Ideen für das fusionierte Bankhaus gehen zwischen Italien und Deutschland noch auseinanderWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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Nachrichten zu Commerzbank
|
09:29
|Verluste in Frankfurt: DAX verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
14.09.26
|EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
14.09.26
|EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
|
11.09.26
|Commerzbank-Aktie im Plus: Bund will bei Übernahme durch UniCredit mitreden (dpa-AFX)
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10.09.26
|Schwacher Handel: DAX am Mittag in Rot (finanzen.at)
|
10.09.26
|Zuversicht in Frankfurt: So performt der LUS-DAX mittags (finanzen.at)
|
10.09.26
|DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Commerzbank-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Commerzbank
|08.09.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|08.09.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
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