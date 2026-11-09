Next Technology hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Next Technology gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Next Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 59,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -686,000 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Next Technology 8,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 383,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at