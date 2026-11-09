|
09.11.2026 06:31:29
Next Technology hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Next Technology gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Next Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 59,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -686,000 USD je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal hat Next Technology 8,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 383,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!