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27.07.2026 06:31:29
Next Technology präsentierte Quartalsergebnisse
Next Technology hat am 24.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 54,00 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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