Next Technology stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Next Technology präsentierte am 29.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -11,86 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Next Technology ein EPS von 396,00 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at