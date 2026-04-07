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07.04.2026 06:31:29
NEXTAGE legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
NEXTAGE hat am 06.04.2026 die Bücher zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 50,63 JPY, nach 13,98 JPY im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 181,07 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 144,87 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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