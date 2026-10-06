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06.10.2026 06:31:28
NEXTAGE öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
NEXTAGE hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 63,29 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 46,35 JPY je Aktie generiert.
Beim Umsatz wurden 209,21 Milliarden JPY gegenüber 167,72 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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