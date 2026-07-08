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08.07.2026 06:31:29
NEXTAGE präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
NEXTAGE hat am 06.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.05.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 62,80 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 39,11 JPY erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 28,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 210,14 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 164,07 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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