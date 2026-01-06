NEXTAGE: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

NEXTAGE hat am 05.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 62,21 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NEXTAGE noch ein Gewinn pro Aktie von 13,15 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 175,41 Milliarden JPY gegenüber 151,37 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 161,65 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 99,90 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 652,07 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 552,78 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at