|
28.11.2025 06:31:28
Nextcom mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Nextcom äußerte sich am 26.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,04 ILS, nach 0,370 ILS im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,09 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 113,2 Millionen ILS. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 125,9 Millionen ILS umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX etwas höher -- Dow fester -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigt sich am Freitag etwas fester. Der deutsche Leitindex präsentiert sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Auch der Dow legt zu. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.