Nextcom mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nextcom äußerte sich am 26.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,04 ILS, nach 0,370 ILS im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,09 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 113,2 Millionen ILS. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 125,9 Millionen ILS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at