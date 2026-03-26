Nextcom mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nextcom lud am 23.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,12 ILS je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Nextcom ein EPS von 0,160 ILS in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13,92 Prozent auf 108,9 Millionen ILS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 126,6 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Nextcom hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,410 ILS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,610 ILS je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 437,31 Millionen ILS beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 447,25 Millionen ILS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at