The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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30.05.2026 18:38:08
NextDecade Stock Has Lagged the Market, so Why Did One Investor Buy Up More?
On May 14, 2026, Ripple Effect Asset Management disclosed a first-quarter purchase of 739,723 shares of NextDecade (NASDAQ:NEXT), an estimated $4.21 million trade based on quarterly average pricing.In a SEC filing dated May 14, 2026, Ripple Effect Asset Management LP reported buying 739,723 additional shares of NextDecade (NASDAQ:NEXT) during the first quarter. The estimated transaction value was $4.21 million, calculated using the period’s average share price. The fund’s quarter-end position in NextDecade rose to 1,339,723 shares, with the value increasing by $7.10 million due to both the purchase and stock price changes.NextDecade is an energy infrastructure developer focused on LNG export and carbon capture projects, based in Houston, Texas. The company is active in the U.S. Gulf Coast and focuses on the development of the Rio Grande LNG terminal and CCS projects with third-party industrial facilities.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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