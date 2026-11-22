Nextdoor Aktie
WKN DE: A3C7AQ / ISIN: US65345M1080
|
22.11.2026 07:28:11
Nextdoor: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 5, 2026, Nextdoor (NASDAQ:NXDR) announced quarterly revenue of $79 million, representing 14% year-over-year growth. The business is accelerating user engagement through organic product changes rather than paid user acquisition. Three things management said on the call stand out.
Platform weekly active users (WAU), which tracks neighbors visiting the platform each week, grew without spending money on paid marketing. Engaging content and smarter feed updates are bringing past users back to the service.
Advertisers are shifting toward self-serve tools, which let small and medium-sized businesses (SMBs) and national brands purchase local ad placements directly. This automation raises average spend per customer while keeping overall ad frequency steady across the feed.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nextdoor
|
04.11.26
|Ausblick: Nextdoor veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: Nextdoor mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
03.08.26
|Ausblick: Nextdoor veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: Nextdoor stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Nextdoor
Aktien in diesem Artikel
|Nextdoor
|1,88
|-4,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen letztlich im Sinkflug -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street übernahmen die Bären das Ruder. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.