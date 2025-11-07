Nextdoor A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nextdoor A ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nextdoor A die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Nextdoor A mit einem Umsatz von insgesamt 68,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 65,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,01 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at