Nextdoor: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nextdoor lud am 06.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,060 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,82 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 61,7 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 54,2 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at