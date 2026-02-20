Nextdoor stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nextdoor ließ sich am 18.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nextdoor die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Nextdoor ein EPS von -0,030 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,52 Prozent auf 69,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 65,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,140 USD gegenüber -0,250 USD im Vorjahr verkündet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 257,65 Millionen USD gegenüber 247,28 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at