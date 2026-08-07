Nextdoor: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Nextdoor hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 USD gegenüber -0,040 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz wurden 74,6 Millionen USD gegenüber 65,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at