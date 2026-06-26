Nextech3DAI präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nextech3DAI hat am 24.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,040 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 0,9 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,7 Millionen CAD umgesetzt.

Nextech3DAI vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,020 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,080 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 23,66 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 2,13 Millionen CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 2,79 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at