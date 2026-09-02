Nextech3DAI: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Nextech3DAI äußerte sich am 31.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Beim Umsatz wurden 0,7 Millionen CAD gegenüber 0,3 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at