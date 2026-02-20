Nextech3DAI: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Nextech3DAI stellte am 18.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Nextech3DAI ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.

Nextech3DAI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,5 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 62,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at