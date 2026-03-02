02.03.2026 06:31:29

NEXTEEL: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NEXTEEL präsentierte am 27.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

NEXTEEL vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 121,51 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 78,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 25,31 Prozent auf 94,27 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte NEXTEEL 126,21 Milliarden KRW umgesetzt.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 1389,64 KRW je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei NEXTEEL ein Gewinn pro Aktie von 1334,00 KRW in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat NEXTEEL im vergangenen Geschäftsjahr 550,99 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NEXTEEL 552,37 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

