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16.11.2026 06:31:29
NEXTEEL legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
NEXTEEL hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 400,00 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 366,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz lag bei 199,51 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 63,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 121,92 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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