FORM Holdings Aktie
WKN DE: A2AJ0M / ISIN: US34634E1029
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16.07.2026 01:50:28
NextEra and Dominion File to Form a Huge Power Company
They asked regulators in three states and at a federal agency to approve a deal that would create a combined company with 10 million customers across the Southeast.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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