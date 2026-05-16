TIE Kinetix NV Aktie
WKN: 935341 / ISIN: NL0000386985
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16.05.2026 02:23:49
NextEra and Dominion in talks over tie-up to create $400bn US utility giant
Discussions come amid booming demand for electricity to power data centresWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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