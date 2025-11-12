NextEra Energy Aktie
WKN DE: A1CZ4H / ISIN: US65339F1012
|
12.11.2025 03:41:00
NextEra Energy Falls After Reporting Q3 Earnings: What Investors Need to Know
Shares of NextEra Energy (NYSE: NEE) are down from their recent 52-week high hit in October after the company reported its third-quarter earnings on Oct. 28. Despite growing quarterly earnings by 31% and revenues by 5.3%, shares sold off as Wall Street took a dim view of its revenue falling $200 million short of expectations to $7.97 billion.Yet, from a new partnership with Alphabet to expectations of a 10% dividend hike next year, long-term investors have good reason to be bullish on NextEra. The $170 billion utility company, which provides power to roughly 12 million people through its wind, solar, nuclear, and natural gas operations, is positioned to thrive in a period of amped-up energy needs that its CEO calls America's "golden age of power demand."Since 1994, NextEra has grown its dividend every year, including a 10% increase in February 2025 following an identical 10% increase in 2024. All told, the company has raised its dividend by 62% since 2020, which handily outpaces the 25% inflation seen in that time frame.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NextEra Energy Incmehr Nachrichten
Analysen zu NextEra Energy Incmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NextEra Energy Inc
|74,10
|0,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnde des US-Shutdowns in Sicht: ATX mit Rückenwind -- DAX schließlich erneut mit Gewinnen -- US-Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen - Dow-Rekord -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Aufschlägen. Die US-Börsen schlossen zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.