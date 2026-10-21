NextEra Energy, Inc. Reports Advance In Q3 Income

(RTTNews) - NextEra Energy, Inc. (NEE) reported earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line came in at $4.775 billion, or $2.28 per share. This compares with $2.438 billion, or $1.18 per share, last year.

Excluding items, NextEra Energy, Inc. reported adjusted earnings of $2.592 billion or $1.24 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 1.6% to $8.090 billion from $7.966 billion last year.

NextEra Energy, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $4.775 Bln. vs. $2.438 Bln. last year. -EPS: $2.28 vs. $1.18 last year. -Revenue: $8.090 Bln vs. $7.966 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 3.92 To $ 4.02