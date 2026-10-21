NextEra Energy Aktie
WKN DE: A1CZ4H / ISIN: US65339F1012
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21.10.2026 13:35:43
NextEra Energy, Inc. Reports Advance In Q3 Income
(RTTNews) - NextEra Energy, Inc. (NEE) reported earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line came in at $4.775 billion, or $2.28 per share. This compares with $2.438 billion, or $1.18 per share, last year.
Excluding items, NextEra Energy, Inc. reported adjusted earnings of $2.592 billion or $1.24 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 1.6% to $8.090 billion from $7.966 billion last year.
NextEra Energy, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $4.775 Bln. vs. $2.438 Bln. last year. -EPS: $2.28 vs. $1.18 last year. -Revenue: $8.090 Bln vs. $7.966 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 3.92 To $ 4.02
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