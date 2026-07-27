NextEra Energy legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

NextEra Energy äußerte sich am 24.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 1,50 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,980 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 7,02 Milliarden USD gegenüber 6,51 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,11 USD geschätzt. Der Umsatz war auf 8,23 Milliarden USD geschätzt worden.

Redaktion finanzen.at