NextEra Energy Partners LP Partnership Units informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

NextEra Energy Partners LP Partnership Units hat sich am 28.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,40 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,840 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 360,0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 341,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at