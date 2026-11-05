05.11.2026 06:31:28

NextEra Energy Partners LP Partnership Units stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

NextEra Energy Partners LP Partnership Units hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,54 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat NextEra Energy Partners LP Partnership Units im vergangenen Quartal 331,0 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NextEra Energy Partners LP Partnership Units 313,0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

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