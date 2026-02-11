NextEra Energy Partners LP Partnership Units veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

NextEra Energy Partners LP Partnership Units hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -1,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 249,0 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 294,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,300 USD. Im Vorjahr waren -0,250 USD je Aktie erzielt worden.

NextEra Energy Partners LP Partnership Units hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1,19 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,21 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

