Renewable Aktie
WKN DE: A0RN4Q / ISIN: US75971W2052
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24.07.2026 16:53:48
NextEra Energy Q2 Earnings Beat Estimates as Renewable Backlog Hits 35.1 GW
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