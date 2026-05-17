Acquire Aktie

Acquire für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: US0049011044

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18.05.2026 01:01:01

NextEra Energy Said to Be in Talks to Acquire Dominion, Creating a Utility Giant

A deal, involving the utilities in Florida and Virginia, would come as demand for power is soaring, largely because of the rapid growth of A.I. data centers.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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