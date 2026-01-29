29.01.2026 06:31:29

NextEra Energy stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

NextEra Energy hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,73 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,580 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat NextEra Energy im vergangenen Quartal 6,50 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NextEra Energy 6,02 Milliarden USD umsetzen können.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 3,30 USD beziffert, während im Vorjahr 3,37 USD je Aktie in den Büchern standen.

NextEra Energy hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 27,41 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 24,41 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
