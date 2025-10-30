NextEra Energy: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

NextEra Energy lud am 28.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,900 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,24 Milliarden USD – ein Plus von 9,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NextEra Energy 6,60 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at