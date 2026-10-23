NextEra Energy: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

NextEra Energy hat sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 179,97 ARS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 82,51 ARS je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat NextEra Energy im vergangenen Quartal 12 573,08 Milliarden ARS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 30,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NextEra Energy 9 618,50 Milliarden ARS umsetzen können.

Redaktion finanzen.at