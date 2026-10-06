Virginia Aktie
ISIN: US92773Q1040
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06.10.2026 06:00:17
NextEra’s $67bn Dominion takeover faces political backlash in Virginia
Rising power bills and concerns about monopoly power prompt officials to intervene in dealWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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