Nextgen gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Nextgen hat am 06.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 20,06 JPY gegenüber 14,20 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nextgen in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,09 Milliarden JPY im Vergleich zu 913,2 Millionen JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at