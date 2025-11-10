Nextgen: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Nextgen hat am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 14,96 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 25,93 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 979,5 Millionen JPY umgesetzt, gegenüber 843,5 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at