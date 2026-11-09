Nextgen stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nextgen hat am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 25,55 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Nextgen 14,96 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Nextgen im vergangenen Quartal 1,09 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nextgen 979,5 Millionen JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at