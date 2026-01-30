Nextleaf Solutions: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Nextleaf Solutions äußerte sich am 28.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Umsatzseitig standen 2,0 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 30,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nextleaf Solutions 2,8 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11,26 Millionen CAD – eine Minderung um 9,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 12,48 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at