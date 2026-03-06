Nextleaf Solutions: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Nextleaf Solutions hat am 03.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Nextleaf Solutions mit einem Umsatz von insgesamt 3,0 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 4,50 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at