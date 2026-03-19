NextNav: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

NextNav hat am 17.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,49 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,9 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 50,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,9 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

NextNav hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 1,420 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,840 USD je Aktie gewesen.

NextNav hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 4,57 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 19,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 5,67 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at