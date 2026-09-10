NextNRG Announces 1-for-10 Reverse Stock Split; Shares Down

(RTTNews) - On Thursday, NextNRG, Inc. (NXXT), an AI-driven energy-tech company, announced a 1-for-10 reverse stock split of its common shares that will become effective on September 14.

On the Nasdaq, the shares were trading 17.59 percent down at $0.1591.

The company will continue trading on Nasdaq under the ticker NXXT. From September 14, 2026, its shares will trade on a split-adjusted basis following a 1-for-10 reverse stock split, meaning every 10 existing shares will become 1 share.

This will reduce the number of outstanding shares from about 168.4 million to 16.8 million. The split will also apply to stock options, warrants, and convertible securities. Any fractional shares will be rounded up to the next whole share.