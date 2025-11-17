Nextnrg hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Nextnrg hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Nextnrg vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,12 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,950 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 227,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22,9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 7,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at